ماكدونالدز تشهد هبوطاً مفاجئاً في المبيعات على مستوى العالم

سجلت شركة ماكدونالدز هبوطاً مفاجئاً في المبيعات على مستوى العالم هو الأول في 13 فصلاً في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج التي دفعت المستهلكين إلى العزوف عن مطاعم الشركة.

ودفع التضخم المستمر المستهلكين ذوي الدخول المنخفضة إلى التحول إلى أطعمة أقل تكلفة داخل المنزل.

وتراجعت المبيعات العالمية 1% في الربع الثاني مقارنة بتقديرات المحللين بزيادتها 0.5، وزادت الإيرادات الإجمالية 1%.

وأثر تعافٍ أبطأ من المتوقع في الصين وصراع الشرق الأوسط في أداء قطاع الأعمال في ماكدونالدز، إذ يدير الشركاء المحليون المطاعم مع تراجع المبيعات 1.3% مقارنة بقفزة 14% قبل عام.

وتعاني شركات، مثل ماكدونالدز وستاربكس، من مقاطعة المستهلكين بسبب حرب غزة التي أثرت في مبيعاتها في أسواق الشرق الأوسط.

وزاد سهم ماكدونالدز 2.97 دولار على أساس معدل في الربع الثاني مخالفاً التوقعات بتسجيله 3.07 دولارات.