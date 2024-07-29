علامات ارتفاع إنزيمات الكبد.. عواقب وخيمة تترتب على إهمالها

أفادت الجمعية الألمانية لأمراض الجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي بأن ارتفاع مستوى إنزيمات الكبد له أسباب عدة، أبرزها شرب الكحوليات والفيروسات المسببة لالتهاب الكبد الوبائي مثل فيروس C.

وأضافت أن أسباب الارتفاع تشمل أيضاً أمراض الصفراء مثل تكدس الصفراء وحصوات المرارة.

كما أنه قد يكون أثراً جانبياً لبعض الأدوية مثل المضادات الحيوية والمستحضرات الهرمونية ومسكنات الألم وأدوية الغدة الدرقية وأدوية مرض السكري.

وتتمثل الأعراض الدالة على ارتفاع إنزيمات الكبد في تغير لون بياض العين والجلد إلى اللون الأصفر، والحكة، وآلام البطن، واللون الداكن للبول، والشعور بالإرهاق والإنهاك.

وينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للتحقق من الإصابة من خلال إجراء فحص الدم، والخضوع للعلاج في الوقت المناسب، وذلك لتجنب العواقب الوخيمة، التي قد تترتب عليها مثل الكبد الدهني وتليف الكبد وسرطان الكبد.