ماذا عن السعر؟.. مرسيدس تكشف عن أسرع سياراتها عبر التاريخ

كشفت شركة مرسيدس عن أيقونتها الرياضية الجديدة، التي تعد أسرع سياراتها عبر التاريخ.

وأشارت الشركة الألمانية إلى أن سيارتها AMG GT 63 S E Performance الكوبيه تنطلق من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 8ر2 ثانية فقط، بينما تقف سرعتها القصوى على أعتاب 320 كلم/س.

وتعتمد السيارة ثنائية الأبواب الجديدة على نظام دفع هجين Plug-in يتألف من محرك بنزين وآخر كهربائي بقوة إجمالية تبلغ 600 كيلووات/816 حصاناً، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 1460 نيوتن متر.

وتم تزويد السيارة الهجين ببطارية سعة 1ر6 كيلووات ساعة، والتي تتيح إمكانية قيادة السيارة بالطاقة الكهربائية الخالصة لمسافة 13 كلم، في حين يبلغ معدل الاستهلاك نحو 9 لتر/100 كلم.

وحسب «مرسيدس» تتوافر السيارة الكوبيه الرياضية الجديدة بسعر يبدأ من 217 ألفاً و770 يورو (نحو 870 ألف درهم).