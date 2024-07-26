«المباركة» تختتم الدورة الثانية من مبادرة «البحث عن الكنوز البيئية»

أكدت الدكتورة الشيخة موزة بنت مبارك آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة «المباركة»، أهمية تعزيز الوعي البيئي لدى النشء والشباب بصورة مستمرة، وتزويدهم بالمعلومات والمعارف التي توفر لهم صورة شاملة، حول الحفاظ على البيئة وصون الموارد الطبيعية والفطرية، وتحقيق استدامة البيئة للأجيال المقبلة.

وأشارت إلى أن رسالة مؤسسة المباركة تركز دائماً في برامجها وورش العمل التطبيقية على محور الاستدامة، الذي يحظى باهتمام كبير من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حيث تمثل الاستدامة منهاج عمل للحكومة الرشيدة ومختلف الجهات ذات العلاقة، ومؤسسات النفع العام، ومن بينها مؤسسة المباركة، التي أطلقت منظومة متكاملة من البرامج والفعاليات وورش العمل، التي ترسخ الوعي المجتمعي بأهمية الاستدامة ودورها الحيوي في الحفاظ على الإنسان والبيئة بصورة عامة.

جاء ذلك خلال اطلاعها على مبادرة «البحث عن الكنوز البيئية»، التي نظمتها مؤسسة «المباركة»، بالتعاون مع شركة الدار وياس مول، بمشاركة عدد من الشباب، بهدف تعزيز الوعي البيئي وتشجيع الشباب على إعادة التدوير، من خلال تجربة تفاعلية ممتعة.

وتضمن البرنامج عدداً من النماذج الاستكشافية للمحاور البيئية، وإعادة تدوير المواد القابلة للتدوير، استناداً إلى حلول مبتكرة وأساليب علمية ترسخ الوعي الشبابي بالجهود الوطنية للحفاظ على البيئة.

وتضمن البرنامج عصفاً ذهنياً لتطوير مهارات البحث وحل المشكلات، واستشراف مستقبل الحفاظ على البيئة لدى المشاركين، وذلك عبر عمل جماعي يستند إلى روح الفريق الواحد.