6 تدابير مهمة لتنشيط المخ والحماية من الخرف

أفادت مبادرة أبحاث ألزهايمر في ألمانيا بأنه يمكن الوقاية من الخرف من خلال اتخاذ بعض التدابير المهمة، على رأسها تنشيط المخ من أجل الحد من خطر التدهور المعرفي. وتالياً ستة إرشادات وتدابير يمكنها المساهمة في تنشيط المخ والحماية من الخرف.

1. تعلم شيء جديد كتعلم لغة جديدة مثلاً أو الرسم، كما يمكن تنشيط المخ من خلال ممارسة الألعاب الذهنية كالشطرنج والسودوكو وحل لغز الكلمات المتقاطعة.

2. اتباع نمط حياة صحي للوقاية من الخرف؛ إذ ينبغي تناول أغذية صحية مثل الخضراوات والفواكه الطازجة ومنتجات الحبوب الكاملة ومصادر البروتين قليلة الدسم.

3. إلى جانب التغذية الصحية، ينبغي المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية من أجل تنشيط سريان الدم في الدماغ.

4. ينبغي الإقلاع عن التدخين؛ لأنه يلحق ضرراً بالأوعية الدموية، ما يسبب خللاً في سريان الدم.

5. من الضروري ضبط مستوى السكر بالدم، وكذلك قيم ضغط الدم.

6. يجب مراعاة أخذ قسط كافٍ من النوم يتراوح من سبع إلى تسع ساعات؛ لأهمية النوم الكافي لصحة الدماغ.