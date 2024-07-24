حذر أطباء متخصصون في المركز الألماني لأبحاث السرطان من علامات تنذر بسرطان الثدي، داعين إلى ضرورة الانتباه إليها، وأخذها على محمل الجد، ومن أبرز تلك العلامات:

- تغير في حجم أو شكل أو موضع الثدي.

- تغيرات في جلد الثدي أو احمراره.

- اتجاه الثدي إلى الداخل أو حدوث انتفاخات فيه.

- إفراز سائل.

- نشوء عُقد في الثدي أو الإبطين.

- فقدان الوزن غير المبرر.

وأوضح الأطباء أن معظم أورام الثدي تتطور في المنطقة الخارجية العلوية، كما يتشكل بعضها في المنطقة العلوية الداخلية، كما أن الثدي الأيسر يتأثر أكثر قليلاً من الأيمن.

وشدد الأطباء على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض.

. المتخصصون يشددون على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة الأعراض للخضوع للعلاج.