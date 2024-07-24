نصائح لمواجهة فرط التعرّق مع اشتداد حرارة الصيف

ربما يكون من الطبيعي أن يتعرق الشخص بعد بذل مجهود أو ممارسة الرياضة أو القيام بأي نشاط بدني في ظل درجات حرارة مرتفعة، لكن إذا وجدت نفسك تتعرق في غياب مثل هذه العوامل، فأنت مصاب بحالة مرضية تعرف لدى الأطباء باسم «فرط التعرّق».

وتقول طبيبة الأمراض الجلدية في كلية الطب بجامعة نيويورك الأميركية، الباحثة شوشانا مارمون: «هذه المشكلة لا تظهر في صورة حبات من العرق على سطح الجلد أو بقع من الرطوبة على الملابس فحسب، بل قد يكون لها تأثير نفسي في المريض، بسبب الشعور بعدم الارتياح على الصعيد الاجتماعي».

وعادة ما تحدث مشكلة فرط التعرق بسبب عوامل وراثية أو مرضية أو في حالة تناول أطعمة أو مكملات غذائية تزيد من معدلات التعرق بشكل عام.

وتضيف مارمون أن أعراض فرط التعرق تتمثل في إفراز العرق بشكل يؤثر في الأنشطة الحياتية اليومية، وابيضاض الجلد وتقشره، وكثرة الإصابة بأنواع العدوى الجلدية المختلفة، مشيرة إلى أنه على الرغم من عدم وجود علاج طبي ناجع لمشكلة فرط التعرق، فإن هناك مجموعة من النصائح التي يمكن الاستفادة منها، لتخفيف حدة هذه المشكلة.

وتقول مارمون إنه من المفضل ارتداء ملابس ذات مسام واسعة مثل الملابس القطنية، وربما ينبغي على البعض ارتداء طبقات واقية من الثياب تحت الإبط، لتلافي تكون بقع في الملابس أسفل الإبط قد تكون لافتة أو واضحة لدى الآخرين.

وترى مارمون أنه لابد أن يحتفظ مريض فرط التعرق بمجموعة ثياب احتياطية يرتديها إذا ما أصيبت ثيابه الأصلية بالبلل جرّاء التعرق. وبالنسبة للأقدام، لابد أن يقوم المريض بتغيير أحذيته باستمرار.

شوشانا مارمون:

. أعراض فرط التعرّق تتمثل في إفراز العرق بشكل يؤثر في الأنشطة الحياتية اليومية.