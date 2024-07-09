6 أكواب صغيرة كمية السوائل المناسبة للأطفال يومياً

أوردت شبكة «الحياة الصحية» الألمانية المعنية بالصحة أن كمية السوائل اليومية المناسبة للأطفال في المرحلة العمرية من سنة إلى أربع سنوات تبلغ 820 ملليلتراً، ما يعادل ستة أكواب صغيرة.

وأضافت أنه إذا كان الطقس حاراً للغاية، أو إذا كان الطفل نشيطاً جداً على مستوى المجهود البدني، فيمكن أن يتناول كمية أكبر من ذلك.

وعن المشروبات المناسبة للأطفال، أوضحت شبكة «الحياة الصحية» أن الماء يعد أفضل مشروب لسد العطش، مشيرة إلى أن المشروبات غير المحلاة، مثل شاي الأعشاب وشاي الفواكه، تعد مناسبة أيضاً لهذا الغرض. وبخلاف ذلك، تعد الليمونادة وعصائر الفواكه المحلاة بالسكر غير مناسبة، لأنها تعزز إصابة الطفل بتسوس الأسنان والبدانة، كما أن الفركتوز (سكر الفاكهة) يؤدي لدى بعض الأطفال إلى الإصابة بإسهال وآلام في البطن. فيما تعتبر المشروبات المحتوية على الكافيين غير مناسبة للأطفال.

ومن المفيد تقديم الأطعمة الغنية بالماء للأطفال، مثل الخيار والبطيخ.