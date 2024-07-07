الجينز يسطع بالأصفر خلال الموسم

يسطع البنطال الجينز باللون الأصفر الشمسي خلال موسم الصيف، ليمنح المرأة إطلالة جذابة تشيع أجواء البهجة والانطلاق.

وأوضحت مجلة Instyle المعنية بالموضة والجمال أن البنطال الجينز باللون الأصفر الشمسي يتناغم مع قطع فوقية، تتألق بألوان زاهية مثل الأخضر والأزرق والأحمر، إذ تتمتع هذه التوليفة اللونية بطابع يخطف الأنظار.

وأضافت أن البنطال الجينز باللون الأصفر الشمسي يبدو رائعاً أيضاً مع القطع الفوقية، التي تكتسي بألوان محايدة، مثل الأسود والأبيض والكريمي، إذ تتمتع هذه التوليفة اللونية بطابع هادئ.

ولإطلالة يومية عملية يمكن تنسيق البنطال الجينز باللون الأصفر الشمسي مع قميص جينز وحذاء لوفر يكتسي باللون البني أو البيج.

ولإطلالة أكثر انطلاقاً يمكن تنسيق البنطال الجينز باللون الأصفر الشمسي مع توب ذي حمالات يكتسي باللون الأبيض وصندل يكتسي باللون البني.