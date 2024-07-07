نقشة النمر تهيمن على عالم الموضة النسائية

تهيمن نقشة النمر على عالم الموضة النسائية خلال صيف 2024؛ إذ إنها تزين الفساتين والبلوزات والتنانير والسراويل، وكذلك الأحذية والحقائب والجوارب.

وقالت مستشارة التسوق الشخصية والستايلست الألمانية، يوتا فليك، إن نقشة النمر تمتاز بطابع شرس يعكس ثقة المرأة بنفسها وأسلوبها، ويمنحها إطلالة جذابة تنطق بالأنوثة والإثارة.

وأضافت عن كيفية التنسيق أن القطع المزدانة بنقشة النمر تتناغم مع القطع التي تحتوي على الألوان الموجودة في نقشة النمر، ألا وهي الأسود والبيج.

ومن ترغب في إطلالة أكثر جاذبية وجرأة، يمكنها تنسيق القطعة المزدانة بنقشة النمر مع قطعة تزهو باللون الأحمر. ويُراعى هنا اختيار درجة أحمر دافئة مع نقشة النمر ذات الطابع الدافئ، ودرجة أحمر باردة مع نقشة النمر ذات الطابع البارد.

وللبعد عن المبالغة والتكلف، أوصت الستايلست الألمانية بأن تشتمل الإطلالة على قطعة واحدة فقط تزدان بنقشة النمر، مشيرة إلى إمكانية الحصول على إطلالة كاجوال من خلال تنسيق توب يزدان بنقشة النمر مع سروال جينز وحذاء رياضي.

كما يمكن الحصول على إطلالة أنيقة من خلال تنسيق بلوزة حريرية تزدان بنقشة النمر مع سروال/شورت جلدي يكتسي باللون الأسود وحذاء أنيق.