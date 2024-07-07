درجات الأزرق تغازل العيون في الصيف

يطل الـ«آي لاينر» بدرجات اللون الأزرق في موسم الصيف ليمنح العيون إطلالة مشرقة تبعث على البهجة والانطلاق والإقبال على الحياة.

وأوردت مجلة Elle المعنية بالموضة والجمال أن الـ«آي لاينر» الأزرق يستلهم الطبيعة، مشيرة إلى أنه يطل هذا الموسم بطيف لوني واسع، يشمل الأزرق السماوي والدرجات المائية كالفيروزي والدرجات الكثيفة، مثل الأزرق الكوبالت. وأضافت المجلة أن الـ«آي لاينر» الأزرق يتناغم مع كل ألوان العيون تقريباً، مشيرة إلى أنه يغازل العيون ذات اللون البني بصفة خاصة.

وأردفت المجلة أن الـ«آي لاينر» الأزرق ينبغي أن يشكل محور المكياج، لذا ينبغي أن تتسم بقية المكياج بالهدوء والبساطة، لتسليط الضوء على الـ«آي لاينر» الأزرق.

• إطلالة مشرقة تبعث على البهجة والانطلاق والإقبال على الحياة.