ساعة ذكية جديدة بوظائف صحية متطورة

أطلقت شركة «ليمفوفيت» ساعتها الذكية «Lem4» الجديدة، التي تقدم العديد من الوظائف الصحية المتطورة، على رأسها تخطيط كهربية القلب، وقياس مستوى السكر بالدم.

وأوضحت الشركة الصينية، أن ساعتها الذكية الجديدة تتيح أيضاً قياس معدل ضربات القلب، ومستوى الأكسجين في الدم، وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ونسبة الدهون في الجسم، وتتبع النوم، إضافة إلى تمارين التنفس.

وعلى الصعيد التقني، تشتمل الساعة على شاشة «AMOLED» قياس 1.97 بوصة، بكثافة بيكسلات تبلغ 341 نقطة في البوصة، كما أنها مزودة ببطارية سعة 350 مللي أمبير ساعة، التي تصل فترة تشغيلها إلى 10 أيام.

وتتوافر الساعة الذكية الجديدة باللون الأسود أو الفضي بسعر يبلغ نحو 95 دولاراً.