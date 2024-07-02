هل تحسّن الفيتامينات المتعددة الصحة وتطيل العمر؟.. دراسة على 400 ألف شخص تجيب

يتناول نحو ثلث الشعب الأميركي الحبوب التي تحتوي على الفيتامينات المتعددة، رغم دراسات سابقة بأن تأثيرها محدود في تحسين الصحة بشكل عام.

والآن أظهرت دراسة جديدة نشرتها الدورية العلمية Jama Network Open وشملت زهاء 400 ألف شخص أن تناول حبوب الفيتامينات التي تعرف باسم Multi Vitamins لا يساعد على إطالة العمر.

وقالت الباحثة إيريكا لوفتفيلد، من المركز الوطني الأميركي لأبحاث السرطان، إنه بالنسبة للأشخاص الذين ليس لديهم تاريخ مع الأمراض المزمنة الرئيسة «لم نجد أي دلائل على أن حبوب الفيتامينات المتعددة تساعد في إطالة العمر بالنسبة للأشخاص الذين يتناولونها بشكل منتظم».

وحللت المجموعة البحثية تحت رئاسة لوفتفيلد البيانات التي وردت في ثلاث دراسات شملت أكثر 390 ألف شخص خضعوا لمتابعة صحية لفترة تصل إلى 27 عاماً في المتوسط، وكانت أعمارهم تبلغ في المتوسط 61 عاماً لدى بدء الدراسة.

وخلال قرابة ثلاثة عقود من المتابعة المستمرة، توفي زهاء 165 ألف من المتطوعين في التجربة، من بينهم 50 ألف فارقوا الحياة إثر إصابتهم بالسرطان و35 ألف بسبب أمراض القلب ونحو 9275 توفوا بسبب السكتات الدماغية.

وبحسب الموقع الإلكتروني «هيلث داي» المتخصص في الأبحاث الطبية، لم يرصد الفريق البحثي أي صلة بين تناول حبوب الفيتامينات المتعددة واحتمالات الوفاة طوال فترة الدراسة، مع التأكيد على أن العرق والنوع وطبيعة التعليم ونوعية الوجبات الغذائية الخاصة بالمتطوعين لم تؤثر على نتائج البحث.