خبر سار لمحبي سمك السلمون.. فوائده صحية وجمالية أيضاً

يتمتع سمك السلمون بفوائد عديدة للصحة والجمال البشرة لما يحتوي عليه من فيتامينات وأحماض دهنية مهمة للبشرة.

وأوضح المجلس أن سمك السلمون يعتبر كنزاً من الفيتامينات؛ مثل فيتامين D، الذي يتمتع بتأثير مماثل لأشعة الشمس، إلى جانب أهميته لجهاز المناعة والعظام والهيكل العظمي ودوره في تعزيز مستويات الطاقة.

ويحتوي سمك السلمون على فيتامين E، الذي يعمل كمضاد للأكسدة ويحمي خلايا الجلد من الضرر، في حين يحفز فيتامين B12 إنتاج الكولاجين، ما يساعد في الحفاظ على مرونة الجلد وتقليل ظهور التجاعيد.

ويحتوي سمك السلمون على أحماض أوميجا 3 الدهنية، التي تتميز بقدرتها على ترطيب البشرة، ما يساعد في منع الجفاف وتقليل الالتهاب والحفاظ على مرونة الجلد. كما تساهم هذه الأحماض الدهنية الأساسية في تعزيز نسيج البشرة، وزيادة ليونتها والحفاظ على مظهر أصغر سناً.

كما أن وجود أحماض أوميجا 3 الدهنية يلعب دوراً مهماً في مكافحة حب الشباب وتعزيز صحة البشرة ونقائها.

ويعتبر سمك السلمون مفيداً في تحسين صحة الجهاز الهضمي بفضل احتوائه على البروتينات سهلة الهضم؛ إذ تساعد هذه البروتينات في تعزيز امتصاص العناصر الغذائية الأساسية لصحة البشرة، ما يؤدي إلى إشراق البشرة ونضارتها.

ويعتبر سمك السلمون خياراً مثالياً للأفراد من كل الفئات العمرية، والتي تشمل الأطفال والشباب وكبار السن، ويمكن طهي هذه الأسماك متعددة الاستخدامات بطرق مختلفة تتضمن الشواء أو الخبز أو في السلطات أو الاستمتاع بها نيئة في السوشي، ما يوفر خياراً صحياً يلبي كل الأذواق ويناسب احتياجاتهم الغذائية.

ولتحقيق الاستفادة القصوى، ينبغي تناول سمك السلمون بمعدل مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع.