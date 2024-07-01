وصفة مضمونة لمقاومة التعب والإرهاق.. لفترات طويلة

نصح أطباء البوابة الصحية «كليفلاند كلينك» باتباع نظام غذائي متوازن، يوفر للجسم المزيد من إمدادات الطاقة لمقاومة الشعور بالتعب والإرهاق.

وأوضح الأطباء أن النظام الغذائي المتوازن يجب أن يتضمن العديد من العناصر الغذائية المتنوعة من أجل الوصول إلى مستويات عالية من الطاقة ولفترات طويلة، ومن ضمن هذه العناصر: الكربوهيدرات المعقدة، والبروتينات، والسوائل.

وتحتوي الكربوهيدرات المعقدة على الكثير من الألياف والنشا والعناصر المعقدة، التي يصعب على الجسم هضمها وامتصاصها بسهولة. وتعد هذه العملية البطيئة مثالية للحفاظ على إمدادات طاقة ثابتة ودائمة.

ومن الأطعمة، التي تحتوي على كربوهيدرات معقدة منتجات الحبوب الكاملة، والأرز البني، والفواكه مثل التفاح والكمثرى والموز والبرتقال، والخضراوات مثل البطاطا، والخضراوات الورقية.

وتستغرق البروتينات وقتاً أطول في عملية الهضم، ما قد يجعلها ذات قيمة عالية في مكافحة التعب والإرهاق، ومع ذلك فإن البروتينات المشبعة بكمية كبيرة من الدهون تتطلب جهداً شاقاً من الجسم، وهو ما يسبب الشعور بالنعاس، لذا يفضل تناول لحم الدجاج من دون الجلد وسمك السلمون.

وتتوافر أيضاً مصادر البروتين المعزز للطاقة خارج اللحوم، مثل البيض والمكسرات والزبادي.

وقد يكون التعب والإرهاق علامة على قلة السوائل بالجسم والعطش، ويختلف احتياج الجسم للسوائل بزيادة النشاط، والطقس وعوامل أخرى، ولتجنب الشعور بالتعب لابد من تقليل استهلاك بعض المواد، ومنها الكافيين، والكربوهيدرات البسيطة والسكر.

فعلى الرغم من أن استهلاك الكافيين يوفر دفعة كبيرة من الطاقة، إلا أن زيادة الطاقة الناجمة عن الكافيين غالباً ما يتبعها انهيار، وتشير الدراسات إلى أن النعاس المفرط يمكن أن يكون أثراً جانبياً لتناول المشروبات، التي تحتوي على الكافيين بمجرد أن يهدأ تأثيرها.

وتعد الكربوهيدرات البسيطة والسكر هي المواد التي يهضمها الجسم ويمتصها بسهولة وبسرعة، ومنها الخبز الأبيض، والمعكرونة، والأرز الأبيض، والكعك والمشروبات المحلاة بالسكر.

. رغم أن استهلاك الكافيين يوفر دفعة من الطاقة إلا أن زيادة الطاقة هذه غالباً ما يتبعها انهيار.