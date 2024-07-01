مشكلات صحية تتسبب في خفقان القلب بعد الأكل

أكد مختصون أن خفقان القلب بعد الأكل لا يعني بالضرورة أن هناك شيئاً سيئاً، ولكن إذا حدث هذا الخفقان بشكل متكرر، وكان مصحوباً بأعراض أخرى، فعندئذ يجب استشارة الطبيب، فربما يكون السبب هو الإصابة بمرض ولم يتم علاجه، حسب مجلة «هيلبراكسيسنت» الألمانية.

ومن المشكلات والأمراض التي قد تسبب خفقان القلب بعد الأكل: السكري من النوع الثاني، والأورام، ومشكلات الدورة الشهرية، وبعض المأكولات والمشروبات، وفرط نشاط الغدة الدرقية، وبعض الأمراض النفسية والاضطرابات، والأطعمة الغنية بالدهون، والكربوهيدرات، والتي تتسبب في إفراز الكثير من الأنسولين والإدرينالين في الجسم.

وعند حدوث هذا الخفقان بشكل متكرر يجب استشارة الطبيب، الذي يجري بعض الفحوص للتعرف إلى السبب الحقيقي، وتشمل هذه الفحوص قياس مستويات السكر، وقياس كهربائية القلب، وتنظير القولون، والمؤشرات الالتهابية، وفي النهاية يوصى بتناول طعام صحي بقليل من السكر والدهون مع تقليل الكافيين. ونادراً ما يمكن أن يتسبب خفقان القلب بعد الأكل في تطور مرض يهدد الحياة، ولكن أعراضاً مثل الألم في منطقة الصدر والشعور بالضيق، والارتباك، أو الاضطرابات البصرية أو الحسية تستدعي استشارة الطبيب على الفور.