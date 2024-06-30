أعراض يجب أخذها على محمل الجد.. الاكتئاب يصيب الأطفال والمراهقين أيضاً

أفادت الرابطة الألمانية للأطباء النفسيين بأن الاكتئاب لدى الأطفال والمراهقين ليس مجرد اعتلال للحالة المزاجية، ولكنه حالة مرضية خطيرة يجب علاجها.

وأشار الأطباء الألمان إلى بعض الأعراض، التي يمكن من خلالها التعرف على حالات الإصابة بالاكتئاب لدى الأطفال والمراهقين.

وتشمل الأعراض الجسدية للإصابة بالاكتئاب لدى الصغار: فقدان الشهية واضطرابات النوم وآلام في البطن، وبعد حالات الصراخ والبكاء غالباً ما يصبحون سلبيين وغير مهتمين بدرجة كبيرة.

وبالنسبة للأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة تظهر أعراض الاكتئاب من خلال الخمول وتقلب الحالة المزاجية وسرعة الانفعال والعدوانية، أما في مرحلة المدرسة فعادةً ما تظهر أعراض الاكتئاب من خلال الخزن والشعور بالذنب والخوف من الفشل، وغالباً ما ينسحبون من العلاقات الاجتماعية.

وفي مرحلة البلوغ والمراهقة تظهر أعراض الاكتئاب من خلال اضطرابات النوم وفقدان الشهية ونقص الوزن، بالإضافة إلى تقلب الحالة المزاجية والخمول وفقدان الاهتمام وانعدام الثقة بالنفس والانسحاب من العلاقات الاجتماعية وربما تعاطي المخدرات أو إدمان الألعاب.

وأكد الأطباء الألمان على أنه يجب أخذ الأمور على محمل الجد عندما يتحدث المراهقون عن مخاوفهم، والشعور بالإحباط واليأس، إذ يحب على الآباء استشارة الطبيب النفسي المختص.