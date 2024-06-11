«حتى الأم استغربت الظاهرة النادرة».. فيلة تلد توأمين

وضعت فيلة في تايلاند توأمين، وشهدت الولادة التي تُعدّ نادرة لدى هذه الثدييات الضخمة المهددة بالانقراض، اضطراباً في وضع الأم أدى إلى إصابة أحد الموكلين برعايتها بجروح؛ فما إن وضعت الأم (جامجوري) صغيرة أنثى تزن 60 كيلوغراماً بعد 18 دقيقة من ذكر يزن 80 كيلوغراماً مساء الجمعة، حتى أصيبت بنوبة من الاضطراب الشديد. وتدخّل أحد أعضاء فريق المركز الذي يضم الفيلة لمنعها من مهاجمة مولودتها، فتلقى ضربة على أحد كاحليه.

وقالت ميشيل ريدي من جمعية «إليفانتستاي» التي تدير المركز لـ«وكالة فرانس برس» الاثنين إن «الأم هاجمت المولودة لأنها لم يسبق أن أنجبت توأمين. فهو أمر نادر جداً».

وباتت الأم تتقبل صغيريها، لكنهما ضئيلان جداً، بحيث استُحدثت منصة لمساعدتهما على الرضاعة. كذلك يُعطيان حليباً إضافياً بواسطة حقنة.

وأوضحت ريدي أن كمية الحليب لدى الأمهات غالباً ما لا تكفي لتوائم، فتواجه صغارها صعوبة في البقاء على قيد الحياة في البرية.

ولدى الفيلة أطول فترة حمل بين كل الثدييات، إذ تحمل صغارها لمدة تتراوح بين 18 و22 شهراً، وتلد كل أربع إلى خمس سنوات تقريباً.

ولا تولد توائم إلا في نحو 1% من الحالات، وفقاً لمنظمة «سايف ذي أيلفنتس». ويندر أكثر احتمال ولادة توأمين، أحدهما أنثى والثاني ذكر.

ويشير الصندوق العالمي لحماية الطبيعة إلى أن عدد الأفيال الآسيوية الموجودة في البرية يتراوح بين 8000 و11 ألفاً.

وسيختار اسمان للفيلين التوأمين بعد سبعة أيام من ولادتهما، وفقاً للعادات التايلاندية.