ينبوع جمال للبشرة والشعر معاً

يعد زيت الخروع بمثابة ينبوع جمال البشرة والشعر، إذ يساعد على التمتع ببشرة نقية مفعمة بالشباب والحيوية، ويمنح الشعر مظهراً لامعاً وملمساً ناعماً.

وأكد مركز الصحة في ألمانيا أن زيت الخروع يعمل على ترطيب البشرة ويحفز إنتاج الكولاجين بها، ويحارب التجاعيد ويُهدئ مواضع التهيج والتورم، فضلاً عن أنه يعمل على تصغير حجم المسام.

وبذلك يسهم زيت الخروع في الحصول على بشرة نقية تخلو من الشوائب كالبثور والرؤوس السوداء، وتتمتع بمظهر مشدود ورقيق ينطق بالشباب والأنوثة.

وبالإضافة إلى ذلك، يساعد زيت الخروع في محاربة الهالات السوداء، ويعمل على تقوية الأظافر.

ومن ناحية أخرى، يعمل زيت الخروع على تعزيز صحة فروة الرأس بفضل تأثيره المضاد للبكتيريا والفطريات، ويعمل على تغذية الشعر وترطيبه لحمايته من الجفاف وما يترتب عليه من تقصف.