"مبخر" تطلق عطر شهر يونيو تزامناً مع بداية موسم الصيف

أعلنت مبخر، الشركة الرائدة في مجال انتاج أفخر العطور الشرقية والغربية، عن إطلاق عطر شهر يونيو المستوحى من تجربة الذهاب إلى الشاطئ أو المسابح في فصل الصيف، والمتوفر حصرياً طوال شهر يونيو.

عطر شهر يونيو من مبخر يجسد فصل الصيف بنفحاته المنعشة ويضم العطر مزيجاً من المكونات بما في ذلك المكونات المائية والبرغموت وزهرة بخور مريم. تتضمن نوتات العطر العليا البرغموت وبخور مريم، مع إضافة الفلفل الوردي لإعطاء لمسة من التوابل. أما قلب العطر فيكشف عن نوتات مائية مكمّلة برائحة الأزهار البيضاء الناعمة ودفء حبة التونكا. وتضم نوتات القاعدة الطحلب والعنبر والباتشولي وخشب الصندل، مما يمنح العطر نفحة غنية ودافئة.

ما يجعل هذا العطر الجديد فريداً هو إضافة زهرة بخور مريم، وهي نبات مزهر معروف برائحته الزهرية والأرضية والمائلة قليلاً إلى التوابل. يتم استخدام بخور مريم عادةً في النوتات العليا أو الوسطى عند صنع العطور لإضفاء نفحة زهرية منعشة وفي بعض الأحيان متبلة. ويتم إضفاء هذه الزهرة للعطور لموازنة الرائحة من خلال إدخال عنصر خفيف ومنعش وحلو. وبفضل تنوعه العطري، يتناغم بخور مريم بشكل مثالي مع مجموعة من النوتات الأخرى، مما يخلق تجربة عطرية متكاملة ومنعشة.

تصف مبخر عطر شهر يونيو بأنه "منعش"، حيث يجسد روح الصيف ويعبر عن هدوء الذهاب إلى الشاطئ والاسترخاء بجانب المسبح. وهذا العطر الجديد مخصص للأشخاص الذين يبحثون عن عطر صيفي ومناسب لفصل الصيف الحار.

يمكنكم شراء عطر شهر يونيو الآن من خلال زيارة مبخر في جميع نقاط بيعهم أو أونلاين عبر www.mubkhar.com.

مبخر هي شركة عطور متخصصة في انتاج أفخر العطور الشرقية والغربية المصنعة بمواصفات عالية الجودة، تأسست في 2015. وشركة مبخر المملوكة من قبل فلاورد، هي شركة العطور الوحيدة في المنطقة التي تمكّن العميل من تصميم عطره الخاص من خلال مجموعة زيوت عطرية طبيعية. الجودة هي جُل اهتمام مبخر، وعند تطوير أي منتج، تحترم بدقة معايير السلامة والأنظمة الدولية المعمول بها وأن تكون منتجاتها صديقة للبيئة، حيث تمثل الجودة أحد العلامات الفارقة التي تميزها عن منافسيها واقرانها في السوق.