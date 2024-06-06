إرشادات لحماية الشفاه من الحروق الشمسية

تعد الشفاه أكثر عُرضة للإصابة بحروق شمسية مقارنة بمواضع الجسم الأخرى، لأنها تفتقر إلى الغدد الدهنية، ما يجعلها أكثر عُرضة للجفاف، كما أنها تفتقر إلى صبغة الميلانين، التي توفر بعض الحماية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.

وأوضحت مجلة Elle المعنية بالصحة والجمال أنه يمكن حماية الشفاه من الحروق الشمسية من خلال تطبيق مستحضر عناية يحتوي على فلتر للأشعة فوق البنفسجية، مشيرة إلى أنه تتوافر حالياً زيوت شفاه ومنتجات بلسم شفاه وملمع شفاه ذات عامل حماية من أشعة الشمس (SPF). ولتوفير حماية فعالة يُراعى استعمال مستحضرات ذات عامل حماية يبلغ 50.

وإذا أُصيبت الشفاه بحروق شمسية، وهو ما يمكن الاستدلال عليه من خلال تعرضها للاحمرار والتورم وحساسيتها للمس، فإنه ينبغي حينئذ ترطيبها جيداً، على سبيل المثال بواسطة كريمات تحتوي على الألو فيرا أو حمض الهيالورونيك أو زبدة الشيا.