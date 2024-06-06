خلال السفر.. «الالتزام» يقي من التهاب الكبد A

أوصت مؤسسة الكبد الألمانية بتلقي التطعيم ضد التهاب الكبد A قبل السفر خلال فصل الصيف، لاسيما عند السفر إلى أميركا الوسطى والجنوبية وإفريقيا وآسيا، وكذلك دول شرق أوروبا.

وأوضحت المؤسسة أن التهاب الكبد A أثناء السفر ينتقل عن طريق الأغذية الملوثة، وكذلك من خلال الاتصال المباشر مع الأشخاص المصابين به، مشيرة إلى أن فترة الحضانة تعد طويلة نسبياً، إذ تراوح بين أسبوعين وستة أسابيع.

وأضافت أن الالتهاب عادة ما يشفى دون مضاعفات، ولكن يمكن أن تحدث تلفيات مستديمة بالكبد.

وتتمثل أعراض التهاب الكبد A، المعروف أيضاً باسم «يرقان السفر»، في آلام البطن والحمى والغثيان والقيء وتغير لون الجلد وملتحمة العين إلى الأصفر، إضافة إلى الشعور العام بالإعياء.

وللوقاية من التهاب الكبد A أثناء السفر، ينبغي الالتزام بالاشتراطات الصحية، إذ ينبغي تناول الأغذية والمشروبات المغلفة فقط، وطهي الأطعمة جيداً للقضاء على أي جراثيم بها.

. آلام البطن والحمى والغثيان والقيء من أبرز أعراض هذا الالتهاب.