حساسية الجلد للمواد العطرية.. العلاج الوحيد تجنب التلامس

تندرج الحساسية تجاه المواد العطرية ضمن ما يُعرف بـ«الحساسية التلامسية»، حيث يستجيب جهاز المناعة بشكل مفرط عندما يحدث تلامس بين الجلد والمواد العطرية الموجودة في العطور والصابون وجل الاستحمام ومستحضرات التجميل ومنتجات العناية بالبشرة ومساحيق الغسيل، حسب الجمعية الألمانية للحساسية والربو.

وأضافت الجمعية أن الاستجابة التحسسية عادة ما تحدث بعد يوم إلى ثلاثة أيام من حدوث التلامس، وتظهر في صورة احمرار وتورم وحكة وتقشر الجلد ونشوء بثور وعُقيدات، إضافة إلى الجفاف والألم.

وأشارت الجمعية إلى أن الحساسية التلامسية لا يمكن الشفاء منها، وإنما يمكن تخفيف الأعراض بواسطة المراهم والكريمات المحتوية على (الكورتيزون)، في حين يمكن الوقاية منها من خلال تجنب المواد العطرية المسببة للحساسية، والتي يمكن تحديدها بواسطة اختبار الحساسية.