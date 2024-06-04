عليكم بالماء في الطقس الحار.. نصيحة أطباء لمرضى القلب

شدد خبراء الصحة في باكستان، أول من أمس، على الوعي العام للكشف المبكر، وتبني نمط حياة صحي للسيطرة على أمراض القلب، حيث من المهم لمرضى القلب تناول الكثير من الماء الذي يحتاجونه في الطقس الحار والجاف.

ونصح كبير أطباء القلب، الدكتور أزهر محمود كياني في حديثه إلى قناة «بي تي في» الإخبارية الباكستانية، المواطنين بأنه يمكن تجنب أمراض القلب والوقاية منها عن طريق تعديلات بسيطة في نمط الحياة، مضيفاً أنه بإمكان نمط الحياة الصحي وكذلك ممارسة الرياضة مساعدة الأشخاص على حماية أنفسهم من أمراض القلب، بحسب وكالة أسوشيتد برس الباكستانية أول من أمس.

وقال الدكتور كياني إن هناك حاجة ماسة لأخذ أمراض القلب على محمل الجد والعمل على الوقاية منها، مضيفاً أن مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والتدخين ونمط الحياة غير النشط كانت أسباباً رئيسة للنوبات القلبية.

وأوضح أن ارتفاع ضغط الدم ليس مصدر قلق لكبار السن فحسب، بل للشباب الذين يقعون بشكل متزايد ضحية لهذا التهديد الصامت.

أزهر محمود:

. يمكن تجنب أمراض القلب والوقاية منها عن طريق تعديلات بسيطة في نمط الحياة.