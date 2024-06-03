عصير البصل مفيد حتى للذهب.. يعيد له البريق

يبدو أن للبصل الكثير من الفوائد الأخرى التي قد لا تخطر على البال، إذ أفادت محررة الموضة لدى وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) جوليا جوليا بريشينج، بأنه يمكن استعادة بريق الحُلي الذهبية بحيلة بسيطة تتمثل في تنظيفها بواسطة عصير البصل.

وأوضحت أنه يتم تقطيع بصلة إلى نصفين، ثم فرك قطعة الحُلي الذهبية جيداً بأحد نصفي البصلة، ثم ترك العصير يؤتي مفعوله لمدة ساعتين تقريباً.

وفي الخطوة التالية، تشطف قطعة الحُلي الذهبية بالماء، ثم تجفف وتلمع بواسطة قطعة قماش ناعمة لتستعيد بذلك رونقها وبريقها مجدداً.