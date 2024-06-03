اختيار كريم الوقاية المناسب للأطفال يتطلب التدقيق

حذرت مجلة «أوكو تست» الألمانية من احتواء بعض كريمات الوقاية من الشمس المخصصة للأطفال على بعض المواد الضارة، مثل مادة DnHexP، والتي قد تؤثر بالسلب على الخصوبة لدى الأطفال.

وأوضحت المجلة المعنية باختبار السلع والمنتجات أن ذلك الاختصار يشير إلى مادة «ثنائي-ن-هكسيل فثالات»، وهي مركب كيميائي يندرج ضمن الملدنات.

وأضافت أن مادة DnHexP توجد في كريمات الوقاية من الشمس المحتوية على الفلتر الكيميائي للأشعة فوق البنفسجية المعروف باسم «ثنائي إيثيلامينو هيدروكسي بنزويل هيكسيل بنزوات»، والمعروف اختصاراً بـDHHB.

ومن الضروري أيضاً تجنب بعض الفلاتر الكيميائية مع الأطفال الصغار، لأنه يشتبه في أن لها تأثيراً هرمونياً، وتشمل هذه الفلاتر: «بوتيل ميثوكسيديبنزينمينثان» و«أوكتوكريلين» و«إيثيلهيكسيل ميثوكسيسينامات».

وبشكل عام، ينبغي حماية بشرة الأطفال من مخاطر الأشعة فوق البنفسجية الضارة خلال فصل الصيف بواسطة كريم واق ذي عامل حماية لا يقل عن 30، مع مراعاة أن يكون الكريم خالياً من المواد العطرية والكحول تجنباً لجفاف البشرة، وذلك وفقاً لتوصيات المكتب الاتحادي للحماية من الإشعاع بألمانيا.

ومن الأفضل لبشرة الأطفال استعمال كريمات الوقاية المحتوية على فلاتر فيزيائية، مثل أكسيد الزنك وأكسيد التيتانيوم.

. بعض كريمات الوقاية من الشمس المخصصة للأطفال يحتوي على مواد ضارة.