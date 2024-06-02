تورم الغدد الليمفاوية الشديد تحت الإبط.. يتطلب الاستشارة

أفاد أطباء بالمركز الألماني لأبحاث السرطان، بأن تورم الغدد الليمفاوية تحت الإبط له أسباب عديدة، منها ما هو بسيط ومنها ما هو خطير.

وأضافوا أن «التورم قد يشير غالباً إلى زيادة نشاط جهاز المناعة لمقاومة عدوى بكتيرية أو فيروسية، لأن الغدد الليمفاوية تُعدّ جزءاً مهماً من جهاز المناعة».

كما قد يحدث تورم الغدد الليمفاوية تحت الإبط بعد تلقي التطعيم ضد فيروس «كورونا».

وأشار أطباء المركز الألماني إلى أن تورم الغدد الليمفاوية تحت الإبط قد يرجع أيضاً إلى سبب خطير مثل سرطان العقد الليمفاوية، أو سرطان الثدي لدى النساء.

لذا شدد المركز على ضرورة استشارة الطبيب إذا حدث تورم الغدد الليمفاوية تحت الإبط بشكل مفاجئ وشديد، أو إذا استمر على مدار أسابيع عدة.

كما يجب استشارة الطبيب إذا كان تورم الغدد الليمفاوية تحت الإبط مصحوباً بأعراض أخرى مثل الحمى والتعرق الليلي وفقدان الوزن غير المبرر.

• التورم يشير غالباً إلى زيادة نشاط جهاز المناعة لمقاومة عدوى بكتيرية أو فيروسية.