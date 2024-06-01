أطباء: انتبهوا إلى هذه التغيرات الطارئة على الشامة.. قد تنذر بالخطر

أفاد أطباء في الجمعية الألمانية لمكافحة السرطان بأن التغيرات الطارئة على الشامة تستلزم استشارة المختصين فوراً؛ إذ إنها قد تنذر بسرطان الجلد.

وأوضحت الجمعية أن هذه التغيرات تشمل الحجم والشكل واللون على النحو التالي:

- الحجم: يزيد قطر الشامة على 5 ملم.

- الشكل: يكون شكل الشامة غير متماثل، وتكون حدودها غير واضحة أو غير مستوية أو تبرز عن مستوى الجلد بأكثر من ملم أو يكون لها سطح خشن ومتقشر.

- اللون: تحتوي الشامة على ألوان عدة مثل الأسود والرمادي والبني والوردي.

وعند ملاحظة هذه التغيرات على الشامة ينبغي فحص الجلد على وجه السرعة من أجل الخضوع للعلاج في الوقت المناسب؛ لأنه كلما تم تشخيص سرطان الجلد مبكراً، زادت فرص الشفاء.

ويشمل علاج سرطان الجلد الجراحة والعلاج الإشعاعي والعلاج الكيماوي، وذلك تبعاً لشكل ومرحلة المرض.

