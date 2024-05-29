مختصون: تخيّروا مزيلات العرق جيداً

حذر خبراء مجلة «أوكو تست» الألمانية المعنية باختبار السلع والمنتجات من احتواء بعض مُزيلات العرق على مواد ضارة مثل مركبات «بولي إيثيلين جلايكول» ومشتقاتها والمعروفة اختصاراً بـPEG. وعللت المجلة ذلك بأن هذه المركبات ومشتقاتها يمكن أن تجعل الجلد أكثر نفاذية للمواد الغريبة، ومن ثم المواد الضارة. كما ينبغي الابتعاد عن مُزيلات العرق المحتوية على أملاح الألومنيوم، لأنها يمكن أن تسبب على المدى الطويل ضرراً بالكلى والجهاز العصبي. وبشكل عام، أوصت «أوكو تست» باستعمال مُزيلات العرق الطبيعية، نظراً لأنها تخلو من هذه المواد الضارة.

. مركبات «بولي إيثيلين جلايكول» ومشتقاتها يمكن أن تجعل الجلد أكثر نفاذية للمواد الغريبة.