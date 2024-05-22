حكة الحلق المستمرة تتطلب استشارة الطبيب

ذكرت الرابطة الألمانية لأطباء الأنف والأذن والحنجرة أن الحكة في الحلق لها أسباب عدة، منها ما هو بسيط ومنها ما هو خطر، موضحة أن الأسباب البسيطة تتمثل في استنشاق الغبار والدخان (دخان السجائر) وجفاف هواء الغرفة.

أما الأسباب الخطرة للحكة في الحلق، فتكمن في الحساسية تجاه الأغذية مثل الحليب البقري أو الفراولة أو الحساسية تجاه حبوب اللقاح وشعر الحيوانات أو بداية عدوى مثل الإنفلونزا أو الارتجاع المريئي أو إعاقة التنفس من الأنف أو تناول أدوية معينة.

وشددت الرابطة على ضرورة استشارة الطبيب في حال استمرار الحكة في الحلق لأيام عدة وكانت مصحوبة بأعراض أخرى مثل الحمى وصعوبات البلع والسعال.