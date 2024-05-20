لدغة حشرة صغيرة تنتشر في الصيف قد تتسبب بمشكلة كبيرة

أفادت مؤسسة الدماغ الألمانية بأن داء لايم (Lyme Disease) هو عدوى بكتيرية تسببها بكتيريا «البوريليا»، التي تصل إلى الجسم بسبب التعرض للدغة حشرة القراد، التي تنتشر في المسطحات الخضراء خلال فصل الصيف.

وأضافت أن أعراض الإصابة بداء لايم تتمثل في نشوء بقعة حمراء مستديرة لا يقل قُطرها عن 5 سم في موضع اللدغة، وتأخذ هذه البقعة في الاتساع حتى يصل قُطرها إلى 20 سم.

وتشمل الأعراض أيضاً الحمى والارتجاف وآلام العضلات والمفاصل والخدر واضطرابات النظر والسمع ومظاهر الشلل والتعب والإعياء.

وفي حالة اكتشاف التعرض للدغة حشرة القراد، ينبغي التخلص من الحشرة على الفور بواسطة ملقاط، ثم تطهير موضع اللدغة، علماً بأن انتقال بكتيريا «البوريليا» إلى الجسم بعد اللدغة يستغرق بضع ساعات.

وينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة الأعراض الدالة على داء لايم للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، والذي يتمثل في المضادات الحيوية، وذلك منعاً لحدوث مضاعفات تتمثل في الإصابة بالتهاب السحايا الخطير.

وللوقاية من الإصابة بداء لايم، ينبغي الحماية من لدغات حشرة القراد عند الذهاب إلى المسطحات الخضراء، وذلك بارتداء ملابس طويلة تغطي الذراعين والساقين، كما يمكن استخدام اسبراي أو لوشن طارد للقراد.