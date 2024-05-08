لتفادي الوقوع في فخ الخوارزميات على وسائل التواصل.. احذر من «اللايك»

حذّرت المتخصصة في وسائل التواصل الاجتماعي آية بدر، من مخاطر الخوارزميات المرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعي، لما لها من تبعات أبرزها استهداف الخصوصية لدى المستخدمين وقصر اهتمامات الشخص على منطقة واحدة فقط دون الباقي.

وقالت إن «الخوارزميات تعني أن الشخص مراقب ومعروف اهتماماته بالكامل، إذ تسخّر شركات التواصل الاجتماعي خوارزميات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي لرصد الهوايات والاهتمامات لكل شخص وتوفيرها له مباشرة في البحث».

وأضافت آية بدر، خلال ورشة قدّمتها بعنوان «الخوارزميات وكيفية عمل وسائل التواصل الاجتماعي»، ضمن فعاليات الدورة الـ15 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل: «للخوارزميات تأثيران؛ أحدهما إيجابي بحيث يساعد الشخص على توفير ما يبحث عنه بمنتهى السهولة وبخيارات متعددة، سواءً كان تسوقاً أو سفراً أو هواية. وتأثير آخر سلبي، إذ يحصر الشخص في منطقة معينة ويتيح له أدوات بحث مرتبطة بجانب واحد فقط؛ ما يحجب عنه الاطلاع على باقي الجوانب والموضوعات، فضلاً عن تأثيره في استهداف خصوصية الأفراد».

وأكدت أن كل وسائل التواصل الاجتماعي مراقبة عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ ما يجعل عمل وسائل التواصل الاجتماعي مرتبطاً بالخوارزميات، مشددة على أهمية الحرص وتنويع مصادر البحث ومتابعة صفحات لأشخاص متعددي الاهتمامات حول العالم، وليس التركيز على شيء واحد فقط.

وحددت مجموعة من الخطوات لتفادي الوقوع في فخ الخوارزميات أثناء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أولها عدم الضغط على «اللايك» «أعجبني» أو «مشاركة» لأي نوع مخصص من المحتوى، وتنويع البحث عن أكثر من رأي وأكثر من نوع محتوى، وتجاوز أي محتوى غير ملائم على الفور بمجرد ظهوره، بالإضافة إلى عدم تصديق أي محتوى بسهولة.