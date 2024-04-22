يبلغ عمرهم 100 عام أو أكثر.. أسرار عادات الأكل لسكان "المنطقة الزرقاء"

ينصح الكثير من أطباء التغذية والمتخصصين في نمط الحياة الصحي للحصول على عمر طويل بالاقتداء بسكان "المناطق الزرقاء"، وهي المناطق الخمس في العالم التي من المعروف أن الناس يعيشون فيها حياة طويلة وصحية.

هذه المناطق هي أوكيناوا (اليابان)، وسردينيا (إيطاليا)، ونيكويا (كوستاريكا)، وإيكاريا (اليونان)، ولوما ليندا بولاية كاليفورنيا الأميركية. هناك، الأطعمة التي يتناولها الناس ليست مجرد جزء من نظام غذائي - إنها طريقة حياة.

تم تعميم مصطلح "المناطق الزرقاء" من قبل دان بوتنر، الصحافي في "ناشيونال جيوغرافيك"، الذي سافر حول العالم لدراسة ثقافات هذه المجتمعات المزدهرة.

والآن، لا يمكن لأي شخص أن يحزم حقائبه وينتقل إلى إيطاليا، ولكن هناك العديد من الطرق لتكييف روتينك اليومي مع أسلوب حياة المنطقة الزرقاء.

تقول عالمة الغدد الصماء الروسية زوكرا بافلوفا، عن القواعد التي يلتزم بها المعمرون: "واحدة من المناطق الزرقاء الأكثر دراسة هي أوكيناوا في اليابان. أقترح عليكم الاستماع إلى قواعد سكانها الذين يبلغ عمرهم 100 عام أو أكثر، ويتم دراستهم عن كثب بشكل خاص لفهم ما يؤثر على متوسط ​​​​العمر المتوقع"..

وأوردت العالمة الروسية بعض قواعد سكان أوكيناوا، في حوار لصحيفة "مساء موسكو"، كالتالي:

التحرك بشكل طبيعي

الأشخاص الأطول عمراً في العالم لا يذهبون إلى صالات الألعاب الرياضية. وبدلاً من ذلك، فهم ببساطة في بيئة تدفعهم باستمرار إلى التحرك. هذه هي الطريقة التي يزرع بها سكان أوكيناوا الحدائق، ويعتنون بمنازلهم، ويمشون كثيرًا.

البعد عن التوتر

يؤدي التوتر إلى الالتهابات المزمنة المرتبطة بالعديد من الأمراض، ولتقليل مستويات التوتر، يستغرق سكان أوكيناوا بضع دقائق كل يوم لتذكر أسلافهم.

لا تأكل حتى تشبع

عندما تشعر أن معدتك ممتلئة بنسبة 80%، توقف عن الأكل. لذلك فإن الحل الأفضل هو النهوض من الطاولة مع شعور بسيط بالجوع.

عليك بالبروتين النباتي

تناول المزيد من البروتين النباتي، حيث تعتبر الفاصوليا وفول الصويا والعدس عنصراً هاماً في النظام الغذائي للمعمرين. بالإضافة إلى ذلك يتم تناول اللحوم في المتوسط ​​5 مرات فقط في الشهر.

كن مؤمناً

تقول زوكرا بافلوفا إن 99% من المعمرين مؤمنون، حيث أن حضور الشعائر الدينية يطيل العمر من 4 إلى 14 سنة.

أحط نفسك بالجيدين

يحافظ المعمرون على العلاقات ذات الجودة العالية، حيث يحيط سكان أوكيناوا أنفسهم فقط بالأقارب والأصدقاء الجيدين.