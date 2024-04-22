كريم الوقاية من الشمس.. مهم في الربيع أيضاً

نصحت طبيبة الأمراض الجلدية، الدكتورة أوتا شلوسبيرغر، المرأة بوضع كريم الوقاية من الشمس في الربيع أيضاً، لحماية بشرتها من مخاطر الأشعة فوق البنفسجية الضارة المتمثلة في الحروق الشمسية وسرطان الجلد.

وأوضحت أن «تركيز الأوزون في الغلاف الجوي يكون قليلاً خلال فصل الربيع، علماً بأن طبقة الأوزون تمثل درع الحماية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة».

وأضافت الطبيبة الألمانية أنه «ينبغي حماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، من خلال تطبيق كريم واق من الشمس ذي عامل حماية (SPF) يبلغ 50».

وبشكل عام ينبغي تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة، إذ ينصح بقضاء ساعات منتصف النهار في الظل قدر المستطاع، مع مراعاة حماية الرأس والعين بارتداء قبعة ونظارة شمسية.