«التقرن الشعري» يفسد جمال ورقة البشرة

في بعض الأحيان تظهر على الجلد نتوءات تجعله يبدو كالمبشرة، ما يُفسد جمال ورقة البشرة.. فما سبب ذلك؟ وكيف يمكن التخلص من هذا المظهر القبيح؟

للإجابة عن ذلك، أوردت مجلة Stylebook المعنية بالصحة والجمال، أن اتخاذ الجلد لشكل المبشرة يُعدّ مرضاً جلدياً يُعرف علمياً باسم «التقرن الشعري» (Keratosis pilaris)، وهو يعني اضطراب التقرن، إذ ينتج الجلد (الكيراتين) بشكل زائد عن الحد، ما يؤدي إلى انسداد فتحات بصيلات الشعر. ونتيجة لذلك يصبح الجلد خشناً، وتظهر نتوءات وبثور قبيحة المظهر في الوجه والذراعين والفخذين، ما يجعل البشرة تبدو كالمبشرة أو مثل جلد الإوزة أو ثمرة الفراولة.

وأضافت المجلة أن الأشخاص الذين يعانون أمراضاً جلدية مثل التهاب الجلد العصبي، هم أكثر عُرضة للإصابة بـ«التقرن الشعري»، لافتة إلى أن بعض العوامل تؤدي إلى تفاقم الحالة مثل فقدان الرطوبة وانخفاض نشاط الغدة الدهنية. كما أن انخفاض رطوبة الهواء يعزز أيضاً «لتقرن الشعري».

ويمكن مواجهة «التقرن الشعري» من خلال العناية السليمة بالبشرة، حيث ينبغي ترطيب البشرة بواسطة كريم غني بمواد الترطيب مثل (اليوريا)، ولمزيد من الترطيب ينبغي استعمال زيت جسم مرطب.

ويمكن أيضاً تحسين مظهر البشرة من خلال إجراء تقشير للبشرة، على سبيل المثال، بواسطة مستحضرات التقشير المحتوية على حمض الفاكهة.

كما يمكن اللجوء إلى الكشط الدقيق للجلد الذي يمنح البشرة ملمساً أملس. وبشكل عام، ينبغي الاستحمام بماء فاتر، وليس بماء ساخن، لأن الماء الساخن يتسبب في جفاف البشرة. وللسبب ذاته، ينبغي عدم استعمال جل الاستحمام المحتوي على الصابون.

ومن المهم أيضاً حماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، لاسيما خلال فصل الصيف، بواسطة كريم واق من الشمس ذي عامل حماية SPF عال يبلغ 50.

ينبغي الاستحمام بماء فاتر، وليس بماء ساخن، لأن الماء الساخن يتسبب في جفاف البشرة.