كاميرا ذكية جديدة لمراقبة طفلك

أطلقت شركة «شاومي» كاميرا ذكية جديدة تتيح للوالدين إمكانية مراقبة الأطفال.

وأوضحت الشركة الصينية أن الكاميرا الذكية Smart Camera Baby Care Edition الجديدة تتألف من كاميرا بدقة وضوح Full HD وشاشة وميكروفون، مشيرة إلى أنها تنقل محتوى الصورة إلى الشاشة مباشرة، علماً بأن فترة تشغيل بطارية الشاشة تصل إلى 10 ساعات.

ويمكن نقل محتوى الصورة إلى الهاتف الذكي عبر تطبيق Mi Home، والذي يتيح أيضاً إمكانية تحديد نطاقات افتراضية. وإذا غادر الطفل هذه النطاقات، يتم إطلاق إنذار. وتتعرف الكاميرا الذكية أيضاً إلى صراخ الطفل، ويتم حينئذ إخطار الوالدين.

وتدعم الكاميرا شبكة «واي فاي» في نطاقي التردد (2.4 و5 غيغاهرتز).