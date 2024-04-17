«البلوزة» ذات الأكمام تطلّ بطابع صيفي

تمثل «البلوزة» ذات الأكمام المفتوحة نجمة الموضة النسائية في ربيع/صيف 2024، لتمنح المرأة تهوية جيدة من ناحية، وإطلالة متفرّدة من ناحية أخرى.

وأوردت مجلة Elle المعنية بالموضة والجمال أن «البلوزة» تمتاز بشكل عام بطابع كلاسيكي أنيق، مشيرة إلى أن الأكمام المفتوحة تضفي على «البلوزة» طابعاً صيفياً يساير روح العصر ويعكس تفرّد وتميز الأسلوب.

وأضافت أن «البلوزة» ذات الأكمام المفتوحة تأتي هذا الموسم مصنوعة من خامات انسيابية وناعمة، وتكتسي بألوان هادئة مثل الكريمي والعاجي.

وعن كيفية التنسيق، أوضحت المجلة أن «البلوزة» ذات الأكمام المفتوحة تمتاز بتنوّع إمكانات تنسيقها، حيث يمكن تأكيد الطابع الكلاسيكي الأنيق، من خلال تنسيقها مع تنورة (بليسيه) وحذاء (باليرينا) ذي مقدمة مدببة أو حذاء ذي كعب عال.

كما يمكن الحصول على إطلالة (كاجوال)، من خلال تنسيق «البلوزة» ذات الأكمام المفتوحة مع بنطال جينز وحذاء رياضي أو حذاء (لوفر) مسطح.