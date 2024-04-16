مرض «ريكلينغهاوزن».. يحدث بسبب طفرة في الجين

ذكرت الجمعية الألمانية لطب الأعصاب أن مرض ريكلينغهاوزن هو ورم عصبي ليفي يحدث بسبب طفرة في الجين NF-1، مشيرة إلى أنه تمت تسميته على اسم الطبيب الألماني فريدريك فون ريكلينغهاوزن، الذي يُعد أول من شخصه.

وأضافت الجمعية أن مرض ريكلينغهاوزن له أعراض عديدة تتنوّع بين مشكلات جلدية مثل البقع الصبغية والعُقد الجلدية، ومشكلات في العظام مثل انحناء العمود الفقري وتشوهات في أجسام الفقرات والأكياس العظمية والكسور العظمية وتشوهات في عظم الجمجمة.

وتشمل الأعراض أيضاً مشكلات في العين مثل أورام العصب البصري وعُقيدات في القزحية، إضافة إلى تشوهات الأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم وأورام نخاع الغدة الكظرية. ومن الأعراض الأخرى بداية البلوغ المبكرة واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

وينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب. ونظراً لأن الورم العصبي الليفي مرض وراثي، فلا يوجد علاج سببي له، وإنما يمكن مواجهة أعراضه وتخفيف متاعبه.

• المرض سمي على اسم الطبيب الألماني فريدريك فون ريكلينغهاوزن، الذي يُعد أول من شخصه.