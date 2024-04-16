حركات تحفز جميع العضلات.. مفيدة جسدياً ونفسياً

أفاد مركز «الصحة» في ألمانيا بأن رياضة التاي تشي - وهي فن قتالي صيني عمره قرون، يجمع بين التدريب البدني والدفاع عن النفس والتأمل - تساعد على تحفيز جميع العضلات والأوتار والمفاصل والعظام وتمديدها بطريقة لطيفة.

وأوضح أن تركيز رياضة التاي تشي ينصبّ على شد الجسم واليقظة الذهنية والتنفس، إذ يتكوّن التدريب الحركي من سلسلة من التمارين البدنية الصينية التقليدية، التي تتدفق بسلاسة مع بعضها بعضاً من أجل تحقيق الانسجام بين الجسد والنفس.

وتؤدي الوضعية المستقيمة للظهر في أثناء التمارين إلى إحداث تأثير تمدد في العمود الفقري، ما يعمل على تخفيف الضغط على الأقراص الفقرية. ويتأثر الجهاز العصبي أيضاً بشكل إيجابي بوضعية الظهر اللطيفة.

وأشارت دراسات إلى أن رياضة التاي تشي - التي تُعرف أيضاً باسم «ملاكمة الظل» - تحد من خطر السقوط لدى كبار السن بفضل قدرتها على تحسين التوازن لديهم. وتمتاز كذلك بتأثير إيجابي على التهاب المفاصل التنكسي، الذي تتمثل أعراضه في خشونة الركبة والألم والتورم.

كما أنها مفيدة لمرض الانسداد الرئوي المزمن؛ إذ تعمل على تحسين وظائف الرئة.

وتُعد رياضة التاي تشي مفيدة كذلك لمرضى الشلل الرعاش (الباركنسون)، وهو مرض يصيب الجهاز العصبي تتمثل أعراضه في اضطرابات الحركة وارتعاش اليدين والتصلب وعدم استقرار وضعية الجسم؛ إذ تسهم الرياضة في تحسين التوازن والحركة.

وإضافة إلى ذلك، تسهم رياضة التاي تشي في تحسين الأداء المعرفي للمخ، ما يجعلها مفيدة لمرضى الخرف.

من ناحية أخرى، تتمتع الحركات البطيئة المتدفقة بتأثير مريح وتأملي، ما يساعد على الشعور بالاسترخاء والهدوء والراحة النفسية.

• يتكوّن التدريب الحركي من سلسلة من التمارين البدنية الصينية التقليدية.