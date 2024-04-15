مِبرد الأظافر.. إرشادات لاستخدامه بطريقة صحيحة

أوردت مجلة Jolie المعنية بالصحة والجمال أن تشذيب الأظافر بالمِبرد يتمتع بالعديد من الفوائد؛ إذ يمنع تعرض الأظافر للتشقق والتقصف والإصابات من ناحية، ويحمي الأظافر من العدوى مثل عدوى الفطريات من ناحية أخرى.

وأوضحت المجلة أنه ينبغي استخدام مِبرد مناسب مثل المِبرد الزجاجي أو الكريستالي أو المصنوع من الورق المقوى ذي حبيبات يراوح عددها بين 180 و240 حُبيبة، في حين ينبغي الابتعاد عن المِبرد المعدني؛ لأنه قد يُلحق تلفيات بالأظافر.

ولتجنب تقصف الأظافر، يُراعى أيضاً تشذيب الأظافر بالمِبرد في اتجاه واحد وليس في كلا الاتجاهين، ويُفضل من الحافة الخارجية باتجاه المنتصف.

كما يُراعى تشذيب الأظافر بالمِبرد برفق وبقدر متساوٍ، مع تجنب الضغط الشديد على الظفر، كيلا تلحق تلفيات به. كما يجب معالجة سطح الظفر فقط من دون التوغل بداخله.

وبعد استخدام المِبرد ينبغي العناية بالأظافر بواسطة كريم يد أو زيت أظافر غني بالمواد المرطبة.

• يجب تشذيب الأظافر بالمِبرد برفق وبقدر متساوٍ، مع تجنب الضغط الشديد على الظفر.