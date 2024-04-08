خبراء ينصحون بالثوم: فوائده الصحية مذهلة

يوصف الثوم بأنه بمثابة صيدلية متكاملة، إذ إنه غني بالمركبات المفيدة التي تعمل على تقوية جهاز المناعة، وتتصدى للفيروسات. وقال خبراء في مركز «الصحة» بألمانيا إن الثوم يعد طعاماً خارقاً، إذ يساعد في الحماية من السرطان وأمراض القلب، ويعمل على تقوية المناعة والأعصاب.

وأشاروا إلى أن الثوم يحتوي على مركب «الأليسين»، وهو عبارة عن مركب كبريتي لا يمنح الثوم مذاقه ورائحته النفاذة فحسب، بل يمتاز أيضاً بتأثير مضاد للبكتيريا والفيروسات والفطريات. ويعد مركب «الأليسين» أيضاً سلاحاً فعالاً لمحاربة السرطان، إذ إنه يدمر الخلايا السرطانية من ناحية، ويمنع تكوين خلايا سرطانية جديدة من ناحية أخرى. وتعمل مركبات الكبريت «الأليسين» و«الأجوين» بالاشتراك مع المواد النباتية الثانوية مثل «الفلافونويد» و«الصابونين» على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم، ومن ثم الحماية من أمراض القلب والأوعية الدموية، كما أن الثوم غني بفيتامين (B6)، الذي يعمل على تقوية جهاز المناعة وتحفيز الجهاز العصبي.