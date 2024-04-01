طبيب يحذر من ارتفاع الضغط: قد يؤدي لأمراض الكلى المزمنة

حذّر طبيب أمراض الكلى في مستشفى مايو كلينيك الأميركية، إيفان بورتر، من أن ارتفاع ضغط الدم قد يكون عامل خطر أساسياً لأمراض القلب والأوعية الدموية، وأمراض الكلى المزمنة، مشيراً إلى أن ارتفاع ضغط الدم يعمل على إضعاف وإتلاف الأوعية الدموية في الكلى، وهو ما يؤثر على وظائفها، وقد يؤدي إلى الفشل الكلوي.

وأكد بورتر أن ثمة علاقة وثيقة بين الكلى ومرض ضغط الدم، فعادة ما تتسبب أمراض الكلى المزمنة في الإصابة بارتفاع ضغط الدم، كما يمكن لضغط الدم المرتفع أن يؤدي إلى الإصابة بأمراض الكلى المزمنة.

ونصح الطبيب الأميركي بعلاج ارتفاع ضغط الدم، والعمل على عدم وصول أضراره إلى القلب والكلى، عن طريق تغيير نمط الحياة، ودمج الكثير من الحركة خلال اليوم، والحفاظ على الوزن الصحي، والإقلاع عن التدخين، وخفض الإجهاد والتوتر، واتباع نظام غذائي صحي، مع التقليل من الصوديوم.