علامات الإصابة بسرطان الغدة الدرقية

تفرز الغدة الدرقية، التي توجد في مقدمة العنق، مواد مهمة للجسم، تعرف باسم هرمونات الغدة الدرقية، ويعد ظهور العقيدات الحميدة في الغدة الدرقية من الأمور الشائعة، على العكس من سرطان الغدة الدرقية، وهو نادر الحدوث، حسبما أوردت بوابة الصحة الألمانية «جزوند بوند.دي».

وتظهر العلامات التي قد تشير إلى الإصابة بسرطان الغدة الدرقية في مقدمة العنق، حيث تكون الغدة قريبة من القصبة الهوائية والمريء، ومن ضمن أعراض الإصابة بسرطان الغدة الدرقية بحة الصوت أو التغيرات الصوتية، التي تستمر بعض الوقت، وظهور صعوبة في البلع، ومشكلات في التنفس، والسعال المزمن، دون وجود علامات مرضية أخرى، وتضخم الغدد الليمفاوية في منطقة الرقبة، وآلام في الرقبة قد تمتد إلى الأذنين.

ولم تتضح بعد أسباب الإصابة بسرطان الغدة الدرقية، إلا أن الذين يعانون أمراضاً سابقة بالغدة، مثل التضخم، يكونون أكثر عرضة للإصابة بسرطان الغدة الدرقية، إضافة إلى الاستعداد الوراثي، كما لم يتضح بعد سبب إصابة النساء أكثر من الرجال بهذا النوع من السرطان.

وعادة ما يتم علاج سرطان الغدة الدرقية من خلال التدخل الجراحي، حيث يقوم الطبيب بإزالة جزء من الغدة الدرقية أو إزالتها بشكل كامل، وإذا كان هناك اشتباه بظهور أورام في الغدد الليمفاوية فإنه تتم إزالتها أيضاً أثناء العملية الجراحية.

ووفقاً لنتائج العملية الجراحية، فإنه يمكن استكمال العلاج بواسطة اليود المشع، عن طريق استعمال نوع خاص من الإشعاع الداخلي، حيث تمتص الخلايا السرطانية اليود المشع.

• عادة ما يتم علاج سرطان الغدة الدرقية من خلال التدخل الجراحي.