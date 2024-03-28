تعرف على أهم مزايا الذكاء الاصطناعي والتي تجعل HONOR Magic6 Pro الخيار الأول عند التفكير في الترقية لهاتف جديد

ستقنعك ميزات الذكاء الاصطناعي العملية والثورية على هاتف HONOR Magic6 Pro بإجراء تغيير لهاتفك





تزايد استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل كبير في حياتنا اليومية، وكان أحد اهم الأخبار في عام 2024 هو إطلاق هاتف HONOR Magic6 Pro، الذي يضم مجموعة من ميزات الذكاء الاصطناعي الثورية. يقدم هذا الهاتف الذكي الرائد قوة الذكاء الاصطناعي إلى المستخدمين، حيث تم تصميم قدرات الذكاء الاصطناعي في HONOR Magic6 Pro لتوفير تحسينات مفيدة وعملية في مختلف جوانب الحياة، مع التركيز بشكل خاص على تحسين تجربة الاستخدام اليومي للهاتف.





استمتع بتجربة التصوير الرياضي مع أفضل كاميرا هاتف بالذكاء الاصطناعي



يرتقي هاتف HONOR Magic6 Pro بالتصوير الرياضي أو الـ "Sportography " إلى مستويات جديدة كلياً باستخدام كاميرا Falcon بالذكاء الاصطناعي. لقد انتهت اللقطات الباهتة للحركات السريعة حيث يستخدم "AI Motion Sensing Capture" في HONOR Magic6 Pro الذكاء الاصطناعي لتحسين الصور ومقاطع الفيديو للحظات ديناميكية.



عندما يكون لاعب كرة قدم على وشك ركل الكرة، يقوم الذكاء الاصطناعي بتحليل موقف اللاعب ووضع ساقه ومسار الحركة الإجمالي لتوقع أفضل لحظة للحركة (الركلة نفسها). ومن خلال التنبؤ بهذه اللحظة الحاسمة، يمكن للكاميرا ضبط الإعدادات مثل سرعة الغالق والتركيز حتى قبل بدء الحدث.



على الرغم من تفوقها في التصوير الرياضي، فإن تقنية AI Motion Sensing Capture لا تقتصر على الساحة الرياضية فقط. تبرز هذه التقنية في أي سيناريو مع الأهداف سريعة الحركة. سواء كنت تلتقط رقصة طفل، أو كلبًا مرحًا يطارد طبقًا طائرًا، أو حتى الحركات المذهلة لأداء الحفلة الموسيقية. يتعرف الذكاء الاصطناعي على هذه المشاهد الديناميكية ويتكيف معها، مما يضمن لك التقاط أبرز حركة بوضوح استثنائي.



الإصدار المحدث من كاميراFalcon بالذكاء الاصطناعي من HONOR عبارة عن شبكة ذكاء اصطناعي تم تدريبها بأكثر من 8 ملايين صورة وهي أكبر بـ 28 مرة من الجيل السابق.





خاصية Magic Portal: وظيفة عملية بالذكاء الاصطناعي للاستخدام اليومي



من الميزات البارزة في هاتف HONOR Magic6 Pro 'Magic Portal"، وهي ميزة بالذكاء اصطناعي مصممة حول راحة المستخدم في المقام الأول. تتيح هذه القدرة المبتكرة لـ HONOR Magic6 Pro تفسير الرسائل النصية والصور وسلوكيات المستخدم، ثم التنبؤ بحلول أفضل وتقديمها.



على سبيل المثال، يمكنك نسخ عنوان بسرعة ونقله إلى تطبيقات الخرائط بسحب بسيط من أحد التطبيقات إلى جانب الشاشة إلى التطبيق الآخر. وبالمثل، يمكنهم التقاط صورة وسحبها بسهولة إلى تطبيقات الوسائط الاجتماعية لمشاركتها على الفور.



تعتبر هذه الوظيفة مفيدة بشكل خاص لروّاد الأعمال، حيث تتيح لهم سحب الملاحظات أو الصور بسرعة مباشرة إلى رسائل البريد الإلكتروني وإرسالها دون عناء نسخها أو حفظها أولاً.





خاصية AI Privacy Call 3.0: حافظ على خصوصية مكالماتك في الأماكن العامة



بالنسبة لأولئك الذين يفضلون الخصوصية أثناء إجراء المكالمات، فإن ميزة خصوصية HONOR AI Privacy Call 3.0 على HONOR Magic 6 Pro هي ميزة ثورية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. تعالج هذه التقنية المبتكرة تسرب الصوت، وهو مصدر قلق شائع في الأماكن العامة.



من خلال استخدام مزيج من الذكاء الاصطناعي والأجهزة، توجه ميزة AI Privacy Call الصوت مباشرة إلى أذنك، مما يضمن الحفاظ على سرية محادثاتك، سواء كنت تناقش استراتيجيات العمل في قطار مزدحم أو تخطط لمفاجأة في مكان عام. في الإصدار الجديد، يمكن للمستخدمين تفعيل وضع الخصوصية من مستوى الصوت 1 إلى المستوى 9، وهو مستوى أعلى من الجيل السابق.



رؤية علامة HONOR للذكاء الاصطناعي على الأجهزة



خلال مؤتمر MWC 2024 الأخير في برشلونة، كشفت HONOR عن استراتيجية فريدة للذكاء الاصطناعي تتجاوز النهج التقليدي. وتركز رؤيتها على أربع طبقات رئيسية من تكامل الذكاء الاصطناعي، مما يوفر تجربة مستخدم أكثر شمولاً.



تستخدم الطبقة الأولى الذكاء الاصطناعي على مستوى النظام الأساسي لإنشاء نظام بيئي سلس. وتجسّد ميزة MagicRing من HONOR ذلك، مما يسمح بالاتصال بسهولة عبر أجهزتك.



تجسد الطبقة الثانية تجربة المستخدم المخصصة وتجاوز الوظائف الأساسية. تعمل الطبقة الثانية على تعزيز الذكاء الاصطناعي لتخصيص تجربتك. يعمل نظام التشغيل MagicOS 8.0 من HONOR مع أول واجهة مستخدم قائمة على النوايا في الصناعة على تحليل عاداتك وتفضيلاتك، وتخصيص الأوامر على هاتفك.



تشير الطبقة الثالثة إلى تطبيقالذكاء الاصطناعي على الجهاز، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي على مستوى التطبيق مثل اقتصاص الصور وعرض الصور، والطبقة الرابعة هي الذكاء الاصطناعي المختلط، أو الدمج بين الذكاء الاصطناعي الموجود على الجهاز والذكاء الاصطناعي المستند إلى السحابة، مما يوضح الذكاء الاصطناعي المستند إلى السحابة قدرات على الهواتف الذكية، مثل المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي (AIGC).



في حين تركز معظم الشركات المصنعة على تطبيقات الذكاء الاصطناعي الموجودة على الجهاز (الطبقة الثالثة) والتطبيقات المستندة إلى السحابة (الطبقة الرابعة)، فإن نهج HONOR المبتكر يعطي الأولوية لهاتين الطبقتين الأوليين. وهذا يخلق تجربة مستخدم أكثر ذكاءً.



السعر والتوفر



يتوفر HONOR Magic6 Pro للطلب المسبق باللونين الأسود والأخضر مقابل 3999 درهم. عند الشراء، سيحصل المستهلكون على هدايا مجانية بقيمة 2194 درهم، تتضمن Smart Ring، سماعات HONOR Choice X5 Pro وHONOR Care+ والمزيد.



يمكن للمستهلكين الحصول على HONOR Magic6 Pro من خلال متجر HONOR الإلكتروني، اتصالات من e&، أي ماكس، شرف دي جي وجامبو.



نبذة عن HONOR



هي علامة تجارية رائدة في مجال الأجهزة الذكية عالمياً. تتبنى HONOR استراتيجية طموحة في أن تكون أحد أهم العلامات التجارية في مجال التكنولوجيا وتهدف إلى خلق منظومة جديدة للحياة الذكية من خلال مجموعة متنوعة ومتكاملة من المنتجات والخدمات. تتمثل رسالة الشركة في توفير أحدث التقنيات المبتكرة والقائمة على الجهود المكثفة في مجال البحث والتطوير بهدف تمكين كل شخص حول العالم من إنجاز الكثير، عبر تقديم مجموعة واسعة وعالية الجودة من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة القابلة للارتداء عالية الجودة والتي تناسب جميع الميزانيات. تتيح منتجات HONOR العديدة والمبتكرة والجديرة بالثقة من تلبية احتياجات جميع المستخدمين وتحقيق نسختهم الأفضل.



لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع HONOR

https://www.hihonor.com



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