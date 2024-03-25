أعراض متلازمة هيرفوردت.. تورم الغدة النكافية في المقدمة

تُعدّ متلازمة هيرفوردت (Heerfordt syndrome) التهاباً مزمناً يصيب الغدة النكافية والغدة الدمعية، ويمكن أن تشمل أيضاً القزحية والجسم الهدبي للعين، وفق أطباء مركز «الصحة» في ألمانيا.

وترتبط هذه المتلازمة بشكل خاص بمرض «الساركويد»، وهو مرض مناعي مجهول السبب يظهر على هيئة مجموعات غير طبيعية من الخلايا الحبيبية، التي يمكن أن تتسبب في حدوث التهاب في أعضاء عدة، لاسيما للرئتين والعقد اللمفاوية المرتبطة بهما، لكن من المحتمل أن يصاب بها أي عضو آخر كذلك.

وأوضح أطباء المركز أن أسباب الإصابة بمتلازمة هيرفوردت المسماة على اسم طبيب العيون الدنماركي كريستيان هيرفوردت، تكمن في الفيروسات (خصوصاً النكاف) والبكتيريا وأمراض المناعة الذاتية، بينما تتمثل عوامل الخطورة في ضعف إفراز اللعاب، ونقص المناعة، والعلاج الإشعاعي.

وتتمثل أعراض متلازمة هيرفوردت في تورم الغدة النكافية والتهاب القزحية وشلل العصب الوجهي وانغلاق الفك والألم عند المضغ وإفرازات مائية أو قيحية في تجويف الفم، إضافة إلى أعراض عامة مثل الحمى والإعياء.

وينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض، للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، والذي يشمل مضادات الفيروسات والمضادات الحيوية، إلى جانب مسكنات الألم وخافضات الحرارة. وفي بعض الحالات، يمكن اللجوء إلى الجراحة، لإزالة الغدة النكافية.

ويمكن الوقاية من متلازمة هيرفوردت من خلال التطعيم الفعّال ضد النكاف عند الرضع، والنظافة الجيدة للأسنان والفم، وتناول كمية كافية من السوائل.

• المتلازمة مسماة على اسم طبيب العيون الدنماركي كريستيان هيرفوردت.