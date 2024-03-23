ماذا يحدث لجسمك عند تناول التمر بوجبتي الإفطار والسحور؟

عدد خبراء فوائد تناول التمر أثناء الإفطار والسحور، مشيرين إلى أن مضادات الأكسدة في التمر تساهم في مقاومة الشيخوخة ومكافحة التجاعيد، ومنع تراكم الميلانين في الجسم.

وبحسب ما نشره موقع DNA India، أوضح الخبراء أن التمر له العديد من الفوائد تتمثل في الآتي:

-غني بالمغذيات

إن التمر مليء بالعناصر الغذائية الأساسية مثل الفيتامينات والمعادن والألياف، بما في ذلك البوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين B6 والحديد.

-زيادة الطاقة

نظرًا لاحتوائه على سكريات طبيعية، يوفر التمر دفعة سريعة من الطاقة، ما يجعله خيارًا رائعًا للوجبات الخفيفة للأفراد النشطين.

-صحة الجهاز الهضمي

يدعم المحتوى العالي من الألياف في التمر صحة الجهاز الهضمي عن طريق تعزيز حركات الأمعاء المنتظمة.

- خصائص مضادة للأكسدة

يحتوي التمر على مضادات الأكسدة المختلفة، مثل الفلافونويد والكاروتينات وحمض الفينول، والتي تساعد على حماية الخلايا من التلف الذي تسببه الجذور الحرة.

- صحة العظام

يعد التمر مصدرًا جيدًا للمعادن مثل الكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم، والتي تعتبر ضرورية للحفاظ على عظام قوية وصحية.

- صحة الجهاز الهضمي

يدعم المحتوى العالي من الألياف في التمر صحة الجهاز الهضمي عن طريق تعزيز حركات الأمعاء المنتظمة.

- صحة القلب

يساعد التمر على خفض مستويات الكوليسترول وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب بسبب محتواه من البوتاسيوم الذي يدعم وظيفة القلب.

- تحسين وظائف المخ

تشير بعض الدراسات إلى أن مضادات الأكسدة الموجودة في التمر يمكن أن يكون لها تأثيرات وقائية للأعصاب، مما قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض التنكس العصبي.