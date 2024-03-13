5 نصائــح.. لمشروبات صحية على وجبة الإفطار

تتميز الموائد الرمضانية بتنوع المأكولات فيها وكذلك العصائر، إذ يشعر الصائم بالعطش والحاجة إلى تناول المشروبات الباردة على وجبة الإفطار، بشكل خاص.

وتكثر في الشهر الفضيل العصائر المصنوعة من مواد مركزة وعالية السكر، والتي يجمع أطباء وخبراء تغذية على أنها تحمل الكثير من الأضرار، مشددين على ضرورة الاستعاضة عن هذه العصائر الغنية بالسكر بمشروبات أخرى محضّرة في البيت، وذات مكونات طبيعية، وتتسم بانخفاض نسبة السكر فيها، وكذلك ارتفاع قيمتها الغذائية.

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