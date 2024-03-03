ظلال الجفون تزهو بالأزرق

تزهو ظلال الجفون باللون الأزرق في ربيع/صيف 2024 لتمنح العيون إطلالة ساحرة تأسر الألباب.

وقال فنان التجميل الألماني لوكاس ويث إن ظلال الجفون تتألق هذا الموسم بالأزرق السماوي الفضي أو الثلجي أو الأزرق الملكي اللامع أو التركواز الساطع أو الأزرق الداكن، مشيراً إلى أن ظلال الجفون الزرقاء تمنح العيون إطلالة مشرقة من ناحية وتشيع أجواء البهجة والمرح والانطلاق من ناحية أخرى.

وأضاف ويث أن ظلال الجفون الزرقاء ينبغي أن تمثل محور المكياج بفضل طابعها الساحر؛ لذا ينبغي أن تتحلى بقية المكياج بالهدوء والبساطة، لتسليط الضوء على ظلال الجفون من ناحية والبعد عن التكلف والمبالغة من ناحية أخرى.

ولهذا الغرض ينصح بوضع أحمر شفاه بدرجات النيود الشفافة ذات الأندرتون الخوخي، والتي تبرز جمال ظلال الجفون الزرقاء.

وأوضح ويث أنه يمكن للمرأة تطبيق مكياج العيون السموكي باستخدام ظلال الجفون الزرقاء أيضاً، وفي البداية يتم تطبيق ظلال جفون داكنة على الجفن المتحرك بأكمله، وتوزيعه على الحواف.

وفي الخطوة التالية توضع درجة أزرق لامعة وتوزع في منتصف الجفن. ويكتمل سحر الإطلالة السموكي بآي لاينر أسود وماسكارا.