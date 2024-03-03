إطلالة ربيعية حالمة تتألق بألوان الباستيل

تتألق الموضة النسائية في ربيع/صيف 2024 بألوان الباستيل الحالمة، لتمنح المرأة إطلالة ناعمة تنطق بالرقة والأنوثة من ناحية، وتشيع أجواء البهجة والمرح والانطلاق من ناحية أخرى.

وقالت مستشارة المظهر الألمانية دونيا هيس، إن الموضة النسائية تزهو هذا الموسم بالأزرق السماوي والأخضر النعناعي والأخضر الليموني والأصفر الرملي والبنفسجي والخوخي والمشمشي والوردي بلون البودرة والوردي بلون البونبون والوردي بلون السلمون.

بينما قالت مستشارة المظهر الألمانية سونيا جراو، إن ألوان الباستيل الحالمة تمتاز بتنوع إمكانات تنسيقها؛ إذ يمكن الحصول على إطلالة هادئة من خلال تنسيقها مع الألوان المحايدة مثل البيج والكريمي والرمادي والأزرق الداكن والأبيض والأسود والبني.

كما تبدو ألوان الباستيل في قمة الروعة والأناقة مع إطلالة «المونوكروم» أحادية اللون، والتي تعتمد على ألوان من العائلة اللونية نفسها.

ولإطلالة أكثر جرأة وجاذبية، يمكن تنسيق ألوان الباستيل مع الألوان الصارخة كبلوزة باللون الأصفر الفاتح الباستيلي مع بنطال باللون الأصفر الليموني الصارخ. كما تبدو ألوان الباستيل الحالمة أكثر جاذبية مع الملابس المزدانة بالنقشات مثل التقليمات والزهور والرسومات الهندسية.

وأشارت جراو إلى أن ألوان الباستيل الحالمة تهيمن أيضاً على إطلالات العمل؛ إذ تزهو البليزرات الطويلة هذا الموسم بألوان الأخضر النعناعي والأزرق الفاتح والبنفسجي والخوخي.

ويمكن تنسيق هذه البليزرات مع بنطال باللون نفسه كبدلة أو مع الجينز، كما يمكن تنسيقها مع بنطال قماشي يكتسي باللون البيج أو بإحدى درجات الرمادي أو البني.