أوردت مجلة Jolie المعنية بالصحة والجمال، أن البشرة المختلطة تحتاج إلى عناية خاصة، إذ إنها تعاني الجفاف وتواجه في الوقت ذاته مشكلة زيادة الإفرازات الدهنية، لاسيما في ما يُعرف بـ«منطقة T» (الجبين والأنف والذقن).

وأوضحت المجلة أنه يمكن مواجهة الجفاف، من خلال استخدام مستحضرات العناية المحتوية على مواد مُرطبة، مثل حمض «الهيالورونيك»، الذي يعمل على ترطيب البشرة ويمنحها ملمساً مخملياً ينطق بالرقة.

وأضافت المجلة أنه يمكن مواجهة مشكلات البشرة الناجمة عن زيادة الإفرازات الدهنية في (منطقة T)، مثل البثور واللمعان وعدم تجانس لون البشرة، من خلال استخدام مستحضرات العناية المحتوية على حمض (الساليسيليك) أو (النياسيناميد)، إذ تعمل هذه المواد الفعالة على تخليص البشرة من الشوائب، من خلال تقليل الإفرازات الدهنية وتصغير حجم المسام، ما يمنح البشرة مظهراً نقياً ومتجانساً.

وبشكل عام، ينبغي أيضاً استخدام مستحضرات العناية المحتوية على مادة «الرتينول»، إذ إنها تعمل على تحفيز إنتاج الكولاجين وتقوية بنية البشرة، ما يمنح البشرة مظهراً مشدوداً مفعماً بالشباب والحيوية.